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Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний временно отстранил от выполнения служебных обязанностей епископа Шепетовского Адриана, подозреваемого в рукоприкладстве по отношению к соседке.
Указание Епифания привела пресс-служба ПЦУ.
Распоряжение предстоятеля вступило в силу 2 ноября. Наказание последовало за тяжелый проступок, который, правда, не называется. Однако пять дней назад в сообщении ICTV шла речь о том, что Андриан избил свою соседку Иванну Бережную. Женщина настаивала, что священнослужитель обзывал ее нецензурными словами, а причиной размолвки стал громкий лай собаки.
— Он говорил, что мы — сепаратисты, поскольку говорим на русском языке, что мы – иностранцы, он нас не понимает и будет обращаться в СБУ, — рассказала пострадавшая.
Женщина добавила, что после рукоприкладства епископа у нее все руки в синяках и ощущается боль в районе груди.
Адриан (в миру Руслан Кулик) в начале отрицал драку, однако позже написал покаятельную.
— Каюсь, что повлек репутационные и имиджевые потери для всей Церкви. Закрываю все свои посты и комментарии. Указ о моем наказании уже опубликован. Единственное короткое объяснение по поводу инцидента – я вступился за беззащитную маленькую женщину перед дерзкой хабалкой. У всех прошу прощения, — написал Руслан Кулик.
Ранее сообщалось, полтавский священник получил запрет вести социальные сети в течение нескольких месяцев из-за резкого поста про прерывание беременности.
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Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний временно отстранил от выполнения служебных обязанностей епископа Шепетовского Адриана, подозреваемого в рукоприкладстве по отношению к соседке.
Указание Епифания привела пресс-служба ПЦУ.
Распоряжение предстоятеля вступило в силу 2 ноября. Наказание последовало за тяжелый проступок, который, правда, не называется. Однако пять дней назад в сообщении ICTV шла речь о том, что Андриан избил свою соседку Иванну Бережную. Женщина настаивала, что священнослужитель обзывал ее нецензурными словами, а причиной размолвки стал громкий лай собаки.
— Он говорил, что мы — сепаратисты, поскольку говорим на русском языке, что мы – иностранцы, он нас не понимает и будет обращаться в СБУ, — рассказала пострадавшая.
Женщина добавила, что после рукоприкладства епископа у нее все руки в синяках и ощущается боль в районе груди.
Адриан (в миру Руслан Кулик) в начале отрицал драку, однако позже написал покаятельную.
— Каюсь, что повлек репутационные и имиджевые потери для всей Церкви. Закрываю все свои посты и комментарии. Указ о моем наказании уже опубликован. Единственное короткое объяснение по поводу инцидента – я вступился за беззащитную маленькую женщину перед дерзкой хабалкой. У всех прошу прощения, — написал Руслан Кулик.
Ранее сообщалось, полтавский священник получил запрет вести социальные сети в течение нескольких месяцев из-за резкого поста про прерывание беременности.