Британские ученые выяснили, что в организме переболевших COVID-19 антитела сохраняются в течение, как минимум, 10 месяцев после появления симптомов.

Об этом сообщает Science Alert.

— Первоначальные опасения заключались в том, что реакция антител SARS-CoV-2 может имитировать реакцию других эндемических коронавирусов человека, таких как 229E, для которых ответы антител недолговечны и возникают повторные инфекции. Однако наши данные и данные других недавних исследований свидетельствуют, что хотя титры нейтрализующих антител снижаются по сравнению с начальным пиковым ответом, надежная нейтрализующая активность против псевдотипированных вирусных частиц и инфекционного вируса все еще может быть обнаружена в большой части сывороток крови тех, кто выздоравливает. После появления симптомов, — говорится в статье группы ученых под руководством исследователя инфекционных заболеваний Лианы Дюпон из Королевского колледжа Лондона.

Ученые исследовали сыворотку 38 пациентов и медицинских работников, выздоровевших от COVID-19 после первой волны пандемии. Результаты показали, что, несмотря на первоначальное снижение уровней антител сразу после заражения, большинство людей сохраняли определенные уровни антител через 10 месяцев после инфицирования.

Напомним, молекулярные биологи из Оксфордского университета Великобритании разработали четыре нано-антитела, обладающие способностями соединения с частицами разновидностей коронавируса нового типа и их нейтрализации.