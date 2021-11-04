В Нидерландах населению больше не будут предлагать вакцинироваться от COVID-19 препаратом AstraZeneca.

Об этом пишет NOS.

Сообщается, что министр здравоохранения Уго де Йонге в письме в Палату представителей сообщил, что вакцина почти не использовалась, и с лета не было новых поставок. Право на ее получение имели только люди, родившиеся в 1960 году или ранее.

Де Йонге отметил, что за последние недели только несколько человек записались на укол AstraZeneca. Люди, которые уже сделали первую прививку AstraZeneca, будут вакцинированы препаратом Pfizer.

Как сообщалось, Индонезия первой в мире одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса американской компании Novavax. Эта вакцина не нуждается в хранении при экстремально холодных температурах.