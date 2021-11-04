Компания Meta вводит новый инструмент в платформу Facebook. Он поможет авторам контента избегать 30% комиссии с подписки от Apple.

Об этом сообщается на Facebook-странице Марка Цукерберга.

Речь идет о функции, которая получила название «Подписки поклонников», что позволяет каждому желающему оформить подписку на автора контента.

Отныне, авторы смогут самостоятельно делиться ссылками, которые можно настроить. Если пользователь платформы подпишется — автор получит все средства с учетом налогов, поскольку оплата будет проходить через платежную систему компании Facebook Pay. Apple, со своей стороны, берет 30% комиссию.

Напомним, компания Facebook Inc объявила во вторник, что прекращает функционирование своей системы распознавания лиц, которая автоматически идентифицирует пользователей на фотографиях и видео.