Компания Meta вводит новый инструмент в платформу Facebook. Он поможет авторам контента избегать 30% комиссии с подписки от Apple.
Об этом сообщается на Facebook-странице Марка Цукерберга.
Речь идет о функции, которая получила название «Подписки поклонников», что позволяет каждому желающему оформить подписку на автора контента.
Отныне, авторы смогут самостоятельно делиться ссылками, которые можно настроить. Если пользователь платформы подпишется — автор получит все средства с учетом налогов, поскольку оплата будет проходить через платежную систему компании Facebook Pay. Apple, со своей стороны, берет 30% комиссию.
Напомним, компания Facebook Inc объявила во вторник, что прекращает функционирование своей системы распознавания лиц, которая автоматически идентифицирует пользователей на фотографиях и видео.
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Компания Meta вводит новый инструмент в платформу Facebook. Он поможет авторам контента избегать 30% комиссии с подписки от Apple.
Об этом сообщается на Facebook-странице Марка Цукерберга.
Речь идет о функции, которая получила название «Подписки поклонников», что позволяет каждому желающему оформить подписку на автора контента.
Отныне, авторы смогут самостоятельно делиться ссылками, которые можно настроить. Если пользователь платформы подпишется — автор получит все средства с учетом налогов, поскольку оплата будет проходить через платежную систему компании Facebook Pay. Apple, со своей стороны, берет 30% комиссию.
Напомним, компания Facebook Inc объявила во вторник, что прекращает функционирование своей системы распознавания лиц, которая автоматически идентифицирует пользователей на фотографиях и видео.