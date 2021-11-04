Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в среду, что Турция начнет вводить бустеры людям, получившим две вакцины против коронавируса Pfizer Inc/BioNTech.

Об этом пишет Reuters.

Турция уже ввела третью дозу более 11,2 миллионам человек, которые получили две дозы вакцины, разработанной китайской компанией Sinovac, чья эффективность, по мнению чиновников, снижается быстрее.

Фахреттин Коджа заявил, что в четверг начнется кампания дополнительной вакцинации Pfizer/BioNTech для пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, медицинских работников и работников сфер «с высоким риском».

Министр отметил, что 59% населения получили две дозы вакцины и добавил: «Этот показатель должен превысить 70%, чтобы достичь коллективного иммунитета».

Напомним, официальный регулятор ЕС — Комитет Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) — отныне рекомендует бустерные дозы прививки от коронавируса препаратом Pfizer для лиц старше 18 лет.