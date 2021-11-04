Артист Валентин Томусяк, которого Минкульт добавил в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, заявил об ошибочности сего действа.

Об этом он опубликовал целый пост в Facebook.

Актер жалуется, что его могли перепутать с кем-то другим.

— Сегодня в моей жизни произошло очень неприятное и шокирующее событие. Я узнал, что мое имя было внесено в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины, такое решение было принято СБУ и Минкультом нашей страны. Почему? Потому что я вроде бы причастен к съемкам антиукраинского фильма, снятого страной-агрессором, позорно описывающим события на Донбассе, название которого "Солнцепёк". Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост, и вроде бы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту, — заверил Валентин Томусяк.

Отдельно артист подчеркнул, что с начала боев на Донбассе не посещал РФ и оккупированные территории.

— Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, а еще мое эмоциональное состояние. Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения, — акцентировал киноисполнитель.

Ранее сообщалось, по ходатайствованию СБУ Министерство культуры и информационной политики обновило список лиц, которым запрещен въезд в Украину, 32 актерами.