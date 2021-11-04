В Кривом Роге три 11-летние девочки разрисовывали травмай, когда за этим занятием их поймала охрана. Чтобы не платить штраф родители одного ребенка вызвались вычистить вагон от вандализма.
Об этом сообщает Телевизионная служба новостей.
На место хулиганства трех подруг были вызваны полицейские, которые составили протокол. Отец одной девочки высказался за неконфликтное решение проблемы и вместе с супругой начисто вымыли вагон.
Родители других детей будут возмещать нанесенный ущерб предприятию «Скоростной трамвай» в судебном порядке.
Напомним, «Николаевпастранс» обратился к николаевцам с просьбой не заниматься вандализмом в салонах новых автобусов и сообщать о нарушителях.
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В Кривом Роге три 11-летние девочки разрисовывали травмай, когда за этим занятием их поймала охрана. Чтобы не платить штраф родители одного ребенка вызвались вычистить вагон от вандализма.
Об этом сообщает Телевизионная служба новостей.
На место хулиганства трех подруг были вызваны полицейские, которые составили протокол. Отец одной девочки высказался за неконфликтное решение проблемы и вместе с супругой начисто вымыли вагон.
Родители других детей будут возмещать нанесенный ущерб предприятию «Скоростной трамвай» в судебном порядке.
Напомним, «Николаевпастранс» обратился к николаевцам с просьбой не заниматься вандализмом в салонах новых автобусов и сообщать о нарушителях.