Украинские патрульные получили приказ от своего начальства не снимать во время работы боди-камеры. С 2022 года ими снабдят все подразделения и участки по стране.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на форуме «Україна 30».

Начальник ведомства разъяснил, что новую меру вводят для фиксации действий правоохранителей и высокого уровня защиты прав пострадавших.

— Уже со следующего года в каждом подразделении патрульной полиции, где работают офицеры и будут выезжать на патрулирование, будут бодикамы. И они обязаны будут их включать во время общения с гражданами, — подчеркнул глава министерства.

Бодикам — видеорегистратор, который вешается на одежду сотрудника полиции и записывает все его действия.

Напомним, в начале сентября тогда еще только новоназначенный глава МВД говорил, что направил все свободные средства на докупку бодикамер.