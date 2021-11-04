Украинские патрульные получили приказ от своего начальства не снимать во время работы боди-камеры. С 2022 года ими снабдят все подразделения и участки по стране.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на форуме «Україна 30».
Начальник ведомства разъяснил, что новую меру вводят для фиксации действий правоохранителей и высокого уровня защиты прав пострадавших.
— Уже со следующего года в каждом подразделении патрульной полиции, где работают офицеры и будут выезжать на патрулирование, будут бодикамы. И они обязаны будут их включать во время общения с гражданами, — подчеркнул глава министерства.
Бодикам — видеорегистратор, который вешается на одежду сотрудника полиции и записывает все его действия.
Напомним, в начале сентября тогда еще только новоназначенный глава МВД говорил, что направил все свободные средства на докупку бодикамер.
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Украинские патрульные получили приказ от своего начальства не снимать во время работы боди-камеры. С 2022 года ими снабдят все подразделения и участки по стране.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на форуме «Україна 30».
Начальник ведомства разъяснил, что новую меру вводят для фиксации действий правоохранителей и высокого уровня защиты прав пострадавших.
— Уже со следующего года в каждом подразделении патрульной полиции, где работают офицеры и будут выезжать на патрулирование, будут бодикамы. И они обязаны будут их включать во время общения с гражданами, — подчеркнул глава министерства.
Бодикам — видеорегистратор, который вешается на одежду сотрудника полиции и записывает все его действия.
Напомним, в начале сентября тогда еще только новоназначенный глава МВД говорил, что направил все свободные средства на докупку бодикамер.