В детском саду «Берегиня» на улице Океановской в Николаеве до сих пор не дали отопление.

Об этом написала горожанка Юлия Матвеева на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что с понедельника температура в учреждении держится на уровне +12. При этом руководство запрещает пользоваться обогревателями.

— Вы только представьте, как в таких условиях можно себя чувствовать комфортно. Руководство детсада ободряет — с 1 ноября обещают включить отопление. Только до сих батареи остаются холодными. Конечно, в связи с этим количество детей в группе резко сократилось, — сообщила Юлия Матвеева.

Она добавила, что детям теплее играть на улице, чем находиться внутри, где нужно надевать шерстяные носки и верхнюю одежду.

— Как вы думаете, что появится первым в детсаду — сосульки или тепло? Это, конечно, сарказм, но, к сожалению, реальность такая, — поделилась жительница Николаева.

Напомним, по состоянию на 2 ноября в Николаеве отапливались 17 детских садов из 72, а также 18 учреждений здравоохранения из 58.

Ранее в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» назвали причины, которые не позволяют включить отопление в жилом фонде города на этой неделе.