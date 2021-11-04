В детском саду «Берегиня» на улице Океановской в Николаеве до сих пор не дали отопление.
Об этом написала горожанка Юлия Матвеева на своей странице в Instagram.
Она рассказала, что с понедельника температура в учреждении держится на уровне +12. При этом руководство запрещает пользоваться обогревателями.
— Вы только представьте, как в таких условиях можно себя чувствовать комфортно. Руководство детсада ободряет — с 1 ноября обещают включить отопление. Только до сих батареи остаются холодными. Конечно, в связи с этим количество детей в группе резко сократилось, — сообщила Юлия Матвеева.
Она добавила, что детям теплее играть на улице, чем находиться внутри, где нужно надевать шерстяные носки и верхнюю одежду.
— Как вы думаете, что появится первым в детсаду — сосульки или тепло? Это, конечно, сарказм, но, к сожалению, реальность такая, — поделилась жительница Николаева.
Напомним, по состоянию на 2 ноября в Николаеве отапливались 17 детских садов из 72, а также 18 учреждений здравоохранения из 58.
Ранее в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» назвали причины, которые не позволяют включить отопление в жилом фонде города на этой неделе.
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В детском саду «Берегиня» на улице Океановской в Николаеве до сих пор не дали отопление.
Об этом написала горожанка Юлия Матвеева на своей странице в Instagram.
Она рассказала, что с понедельника температура в учреждении держится на уровне +12. При этом руководство запрещает пользоваться обогревателями.
— Вы только представьте, как в таких условиях можно себя чувствовать комфортно. Руководство детсада ободряет — с 1 ноября обещают включить отопление. Только до сих батареи остаются холодными. Конечно, в связи с этим количество детей в группе резко сократилось, — сообщила Юлия Матвеева.
Она добавила, что детям теплее играть на улице, чем находиться внутри, где нужно надевать шерстяные носки и верхнюю одежду.
— Как вы думаете, что появится первым в детсаду — сосульки или тепло? Это, конечно, сарказм, но, к сожалению, реальность такая, — поделилась жительница Николаева.
Напомним, по состоянию на 2 ноября в Николаеве отапливались 17 детских садов из 72, а также 18 учреждений здравоохранения из 58.
Ранее в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» назвали причины, которые не позволяют включить отопление в жилом фонде города на этой неделе.