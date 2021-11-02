В ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» назвали причины, которые не позволяют включить отопление в жилом фонде города на этой неделе.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Коммунальщики не начали поставки отопления, так как: еще не успели распломбировать счетчики газа на котельных и не получили акты о готовности внутридомовых систем от ОСББ и ЖЭКов.

На предприятии добавили, что в городе на этой неделе держится теплая погода в пределах от +11 до + 15, а для запуска тепла среднесуточная температура должна опуститься до +8.

При этом на «Николаевоблтеплоэнерго» подчеркнули, что 34 котельные уже обеспечивают теплом школы, больницы и детсады.

Напомним, 20 октября директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов говорил, что отопление в жилых домах города запустят с 1 ноября.