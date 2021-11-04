Сотрудники медучреждений Николаевской области получили уже 10,2 миллионов гривен выплат за вакцинацию населения от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.

Уточняется, что на данный момент в Николаевской области 33 медицинских учреждения имеют соглашения с НСЗУ на проведение вакцинации против COVID-19. Всего с начала кампании по вакцинации от коронавируса Национальная служба здоровья выплатила заведениям области более 10,8 миллионов гривен за проведение прививки.

Медработники получают оплату за фактическое количество провакцинированных лиц: 25 гривен — за первую дозу введенной вакцины и 60 гривен — за вторую. Информацию о вакцинации врачи вносят в электронную систему здравоохранения и только на основании этой информации НСЗУ платит заведениям.

Напомним, по состоянию на сегодня, 4 ноября, на Николаевщине привили 532 021 человек, за минувшие сутки — 7637 человек.