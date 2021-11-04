По состоянию на сегодня, 4 ноября, на Николаевщине привили 532 021 человек, за минувшие сутки — 7637 человек.

Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Желающих вакцинировали препаратами:

CORONAVAC — 2698 (1 доза — 2044; 2 доза — 654);

COMIRNATY — 4036 (1 доза — 2937; 2 доза — 1099);

ASTRAZENECA — 903 (1 доза — 527; 2 доза — 376).

Вакцинировано мобильными бригадами — 829:

CORONAVAC — 257;

COMIRNATY — 566;

ASTRAZENECA — 6.

В пунктах вакцинации — 3699:

CORONAVAC — 1762;

COMIRNATY — 1218;

ASTRAZENECA — 719.

В центрах вакцинации — 3109:

CORONAVAC — 679;

COMIRNATY — 2252;

ASTRAZENECA — 178.

Напомним, по состоянию на 4 ноября в Николаевской области выявлено 733 новых подтвержденных случая коронавируса.