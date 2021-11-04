По состоянию на сегодня, 4 ноября, на Николаевщине привили 532 021 человек, за минувшие сутки — 7637 человек.
Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих вакцинировали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 829:
В пунктах вакцинации — 3699:
В центрах вакцинации — 3109:
Напомним, по состоянию на 4 ноября в Николаевской области выявлено 733 новых подтвержденных случая коронавируса.
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По состоянию на сегодня, 4 ноября, на Николаевщине привили 532 021 человек, за минувшие сутки — 7637 человек.
Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих вакцинировали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 829:
В пунктах вакцинации — 3699:
В центрах вакцинации — 3109:
Напомним, по состоянию на 4 ноября в Николаевской области выявлено 733 новых подтвержденных случая коронавируса.