По состоянию на 4 ноября в Николаевской области выявлено 733 новых подтвержденных случая коронавируса.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 88 767 (+733) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за минувшие сутки зарегистрировано 302 случая COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2679 (+9) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 38 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 243, всего — 76 778. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2425, в сутки — 21.
Напомним, за последние сутки в Украине зарегистрировали 27 тысяч 377 новых случаев коронавирусного заболевания.
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По состоянию на 4 ноября в Николаевской области выявлено 733 новых подтвержденных случая коронавируса.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 88 767 (+733) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за минувшие сутки зарегистрировано 302 случая COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2679 (+9) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 38 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 243, всего — 76 778. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2425, в сутки — 21.
Напомним, за последние сутки в Украине зарегистрировали 27 тысяч 377 новых случаев коронавирусного заболевания.