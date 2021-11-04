По состоянию на 4 ноября в Николаевской области выявлено 733 новых подтвержденных случая коронавируса.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 88 767 (+733) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 54798 (+321);

Первомайск — 4720 (+98);

Южноукраинск — 2513 (+12);

Вознесенск — 2116;

Очаков — 1516.

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за минувшие сутки зарегистрировано 302 случая COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2679 (+9) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 38 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 243, всего — 76 778. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2425, в сутки — 21.

Напомним, за последние сутки в Украине зарегистрировали 27 тысяч 377 новых случаев коронавирусного заболевания.