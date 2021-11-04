В Николаеве 5 ноября станет самым теплым днем с начала месяца. Ночная температура ожидается 10-12°, днем 18-20°.

Об этом сообщает Николаевский гидрометцентр.

— Средняя суточная температура +15+16° на один день вернет нас в лето. Такая аномально теплая погода будет связана с поступлением теплой влажной воздушной массы из Восточного Средиземноморья, — пояснили синоптики.

В гидрометцентре также добавили, что ночью и утром возможны туманы. Ветер преимущественно южный порывистый.

Уже в субботу дневная температура снизится на 2-4 градуса.

Как сообщалось, в Украине в период новогодних праздников будет достаточно холодно, температура воздуха в отдельные дни может опуститься до -15 градусов, но снега не ожидается.