Посольство США в Украине связывает митинги «антивакциваторов», которые выступают против вакцинации от COVID, с российской дезинформацией. По его данным, акции были проплачены из частных источников в России.

Об этом в ходе брифинга заявил Дэниел Лэнгенкэмп, пишет РБК-Украина.

По его словам, идентичный киевскому протест «антивакцинаторов» прошел в Кишиневе. Кроме того, похожие месседжи распространяются и в странах Балтии.

— Согласно серьезной (заслуживающей доверия, — прим.) информации, месседжи, которые распространяет эта группа, включая и другие месседжи, очень совпадают с нарративами российской дезинформации, в частности с заявлением, что украинцы и россияне — «это один народ». Участники протеста утверждали, что получали денежную поддержку из частных источников в России, — отметил Дэниел Лэнгенкэмп.

Он подчеркнул, что Вашингтон твердо верит в свободу слова и свободу мирных собраний.

— Но в то же время касательно этой группы мы убеждены, что они не руководствуются интересами Украины и украинского народа. Мы надеемся, что украинцы хорошо разберутся, что из себя представляет эта группа протестующих, — добавил Дэниел Лэнгенкэмп.

Как сообщалось, участница митинга несогласных с вакцинацией призналась, что получала прямое финансирование из России.