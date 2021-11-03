Участница сегодняшнего митинга несогласных с вакцинацией призналась, что получала прямое финансирование из России.

Об этом передает Цензор.НЕТ.

Неизвестная женщина в ходе своего спича успела признаться в содержании на деньгах РФ, упомянуть единый народ и заявить, что Москва не совершала агрессию по отношению к Украине.

— Москва, Питер... Хочу передать братьям-славянам привет. Мне прислали деньги даже с России. Низкий вам поклон за то, что вы нас поддерживаете и понимаете, что мы единый народ, что нас разделили... Все эти года нас стравливали и разделяли специально и навязали нам искусственную войну, которой на самом деле нет, — из речи митингующей.

Напомним, в столице Украины на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш антивакцинаторов. Их движение поддержала бывшая нардепка Надежда Савченко.