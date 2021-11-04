Американские космонавты впервые вырастили и собрали на Международной космической станции перец чили — и уже успели приготовить с ним тако.

Об этом пишет hromadske.

Семена доставили на МКС в июне в рамках эксперимента, чтобы выяснить, какие продукты можно выращивать в космосе. Это должно помочь найти возможные источники пищи для длительных космических миссий людей, в том числе и при полетах на Марс.

Космонавтка Меган МакАртур 29 октября написала в Twitter, что команда МКС уже попробовала перец. Из него приготовили тако, в которое добавили также говядину фахитас и овощи. «Лучший космический тако», — говорит Меган МакАртур.

После дегустации астронавты должны были также заполнить анкеты. Часть выращенного перца будет доставлена на Землю для изучения.

Ранее уже сообщалось, что первый урожай перца ожидают в конце октября.