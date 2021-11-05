В Николаеве из-за ремонтных работ по улице Озерная, большинство троллейбусов по маршрутам №2, 4, 5, 7 не смогут объехать место проведения ремонтных работ и будут ехать по сокращенному маршруту.

Об этом сообщили в КП «Николаевэлектротранс».

Так, сегодня, 5 ноября, ориентировочно с 8:30 будут проводиться ремонтные работы на улице Озерная (часть от Лазурной до Курортной). В связи с этим, троллейбусы по маршрутам №2, 4, 5, 7 будут двигаться к Лазурному кольцу. Сегодня на этих маршрутах города будут работать 15 троллейбусов с автономным ходом.

– Движение по полному маршруту будут продолжать только единицы транспорта на автономном ходу, которые смогут объехать место проведения ремонтных работ. Просим пассажиров обращать внимание на таблички и информацию, размещенную на троллейбусах – там указывается по какому маршруту он будет двигаться, – отметили на предприятии.

Напомним, что в Николаеве в час-пик работают дополнительные троллейбусы. Учитывая обращения и предложения от пассажиров, КП «Николаевэлектротранс» меняет один из дополнительных маршрутов, работающих во время «рабочих перевозок».