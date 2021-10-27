В Николаеве в час-пик работают дополнительные троллейбусы. Учитывая обращения и предложения от пассажиров, КП «Николаевэлектротранс» меняет один из дополнительных маршрутов, работающих во время «рабочих перевозок».

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Так, с сегодняшнего дня, 27 октября, 3 дополнительных троллейбуса будут курсировать по удлиненному маршруту - Автостанция «Орион» (Терновское кольцо) - Пушкинское кольцо - Центральный стадион.

Также 4 дополнительных троллейбуса запустили по маршруту Центральный стадион – Кольцо автовокзала.

На дополнительных маршрутах электротранспорт работает утром с 6:30 до 10:00, а во время вечерних перевозок с 15:30 до 19:30.

Ранее сообщалось, что в Николаеве с 22 октября увеличили количество троллейбусов на маршрутах в связи с усилением карантина.