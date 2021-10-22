В Николаеве с 22 октября увеличили количество троллейбусов на маршрутах в связи с усилением карантина.

Об этом сообщает пресс-службу коммунального предприятия «Николаевэлектротранс».

Дополнительные единицы транспорта будут курсировать по следующим маршрутам: Центральный стадион – кольцо автовокзала (3 дополнительных троллейбуса); автостанция «Орион» (Терновское кольцо) – Пушкинское кольцо (2 дополнительных троллейбуса).

На дополнительных маршрутах транспорт будет работать утром с 6:30 до 10:00 и во время вечерних перевозок с 15:30 до 19:30.

– Напоминаем о необходимости соблюдения карантина во время проезда в общественном транспорте. Проезд в трамвае и троллейбусе возможен только по количеству мест для сидения и в маске, – отметили на предприятии.

Напомним, что с понедельника 18 октября в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях начали действовать ограничения «красной» зоны.