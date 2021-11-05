Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что третьи сутки ждет обещанный руководством Николаевской ОГА завоз кислорода.
Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.
Главврач отметила, что нашла поставщика кислорода и просила руководство ОГА помочь с доставкой, но реакции не дождалась.
– Власть местная до сих пор не проснулась и кроме красивых отчетов в Киев – полный ноль! Третьи сутки нет обещанной «завтра» какой-то мифической машины с кислородом (обещает по телефону зам губернатора Ю.И. Гранатуров). Я нашла сама производителя, вышла, нашла людей, которые оплатят доставку 20 тонн кислорода. От власти требовалось дать бюрократическую отмашку на отправку машины. За три дня – ничего. Им некогда. Они боятся взять на себя ответственность, без «вказівки» сверху (а туда ж рапортуют, что всё отлично!) – никаких действий. Можно было три дня назад всю область снабдить жидким кислородом. Не захотели – черт с вами, я привезу для нужд своей больницы 5 тонн (уже везу), в обход вашей долбанной бюрократии, – написала Светлана Федорова.
Напомним, ранее Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса. Кроме того, Федорова заявила, что местная власть запретила николаевским больницам разглашать ситуацию с нехваткой кислорода
В свою очередь, Виталий Ким считает, что обвинения Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.
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Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что третьи сутки ждет обещанный руководством Николаевской ОГА завоз кислорода.
Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.
Главврач отметила, что нашла поставщика кислорода и просила руководство ОГА помочь с доставкой, но реакции не дождалась.
– Власть местная до сих пор не проснулась и кроме красивых отчетов в Киев – полный ноль! Третьи сутки нет обещанной «завтра» какой-то мифической машины с кислородом (обещает по телефону зам губернатора Ю.И. Гранатуров). Я нашла сама производителя, вышла, нашла людей, которые оплатят доставку 20 тонн кислорода. От власти требовалось дать бюрократическую отмашку на отправку машины. За три дня – ничего. Им некогда. Они боятся взять на себя ответственность, без «вказівки» сверху (а туда ж рапортуют, что всё отлично!) – никаких действий. Можно было три дня назад всю область снабдить жидким кислородом. Не захотели – черт с вами, я привезу для нужд своей больницы 5 тонн (уже везу), в обход вашей долбанной бюрократии, – написала Светлана Федорова.
Напомним, ранее Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса. Кроме того, Федорова заявила, что местная власть запретила николаевским больницам разглашать ситуацию с нехваткой кислорода
В свою очередь, Виталий Ким считает, что обвинения Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.