По состоянию на 5 ноября в Николаевской области всего вакцинировано 539 007 человек, за минувшие сутки привили 6986 человек.

Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Желающих вакцинировали препаратами:

CORONAVAC — 2805 (1 доза — 2267; 2 доза — 538);

COMIRNATY — 3420 (1 доза — 2542; 2 доза — 878);

ASTRAZENECA — 761 (1 доза — 472; 2 доза — 289).

Привито мобильными бригадами — 1417:

CORONAVAC — 603;

COMIRNATY — 693;

ASTRAZENECA — 121.

Вакцинировано в пунктах вакцинации — 2814:

CORONAVAC — 1485;

COMIRNATY — 789;

ASTRAZENECA — 540.

В центрах вакцинации — 2755:

CORONAVAC — 717;

COMIRNATY — 1938;

ASTRAZENECA — 100.

Напомним, на Николаевщине по состоянию на 5 ноября выявили 769 новых случаев COVID-19.