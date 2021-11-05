По состоянию на 5 ноября в Николаевской области всего вакцинировано 539 007 человек, за минувшие сутки привили 6986 человек.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привито мобильными бригадами — 1417:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 2814:
В центрах вакцинации — 2755:
Напомним, на Николаевщине по состоянию на 5 ноября выявили 769 новых случаев COVID-19.
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По состоянию на 5 ноября в Николаевской области всего вакцинировано 539 007 человек, за минувшие сутки привили 6986 человек.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привито мобильными бригадами — 1417:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 2814:
В центрах вакцинации — 2755:
Напомним, на Николаевщине по состоянию на 5 ноября выявили 769 новых случаев COVID-19.