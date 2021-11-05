В США, в городе Нью-Йорк, родители вакцинированных школьников получат стимул в размере 100 долларов.
Об этом объявил мэр Билл де Блазио, сообщает TheБабель.
Как только ребенок получит первую дозу, родителям на почту придет инструкция, как получить средства (выдавать будут не наличными, а на карту). Родители также могут выбрать другие поощрения, например билеты на Статую Свободы или на бейсбольный матч Brooklyn Cyclones. Эта инициатива не касается родителей, чьи дети вакцинировались в аптеках или в частных больницах, только в городских пунктах вакцинации и школах.
Ожидается, что с 8 ноября тысячи детей будут вакцинированы по месту обучения – Нью-Йорк запускает программу вакцинации в 1070 школах.
Напомним, Президент США Джо Байден заявил, что полноценная кампания по вакцинации детей начнется со следующей недели – она охватит 28 миллионов маленьких пациентов.
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В США, в городе Нью-Йорк, родители вакцинированных школьников получат стимул в размере 100 долларов.
Об этом объявил мэр Билл де Блазио, сообщает TheБабель.
Как только ребенок получит первую дозу, родителям на почту придет инструкция, как получить средства (выдавать будут не наличными, а на карту). Родители также могут выбрать другие поощрения, например билеты на Статую Свободы или на бейсбольный матч Brooklyn Cyclones. Эта инициатива не касается родителей, чьи дети вакцинировались в аптеках или в частных больницах, только в городских пунктах вакцинации и школах.
Ожидается, что с 8 ноября тысячи детей будут вакцинированы по месту обучения – Нью-Йорк запускает программу вакцинации в 1070 школах.
Напомним, Президент США Джо Байден заявил, что полноценная кампания по вакцинации детей начнется со следующей недели – она охватит 28 миллионов маленьких пациентов.