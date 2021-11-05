Управление капитального строительства Николаевского горсовета в следующем году планирует потратить 19,3 миллиона гривен на установки систем пожарной сигнализации в 13 учебных учреждениях.
Об этом рассказал заместитель городского головы Юрий Степанец на заседании депутатской комиссии по вопросам гласности и законности, пишут НикВести.
До конца 2021 года УКС планирует завершить работы на следующих объектах:
В 2022 году на подобные виды работ планируют потратить 19 миллионов 383 тысячи гривен: в школах №№ 19 (1,2 миллиона гривен), 11 (1,5 миллиона), 20 (1,6 миллиона), 22 (1,3 миллиона), 28 (1,4 миллиона), 40 (1,7 миллиона), 42 (1,5 миллиона), 51 (1,5 миллиона), 57 (1,6 миллиона), гимназия № 4 (1,9 миллиона), детсады №№ 95 (1,6 миллиона), 52 (1,3 миллиона), 141 (736 тысяч гривен).
Ранее в мэрии сообщили, что для того, чтобы полностью исправить недочеты системы пожарной безопасности в учреждениях образования Николаева потребуется несколько лет.
Напомним, что всего для устранения всех нарушений, связанных с пожарной системой, во всех учебных заведениях Николаевского горсовета нужно 244 миллиона 299 тысяч 880 гривен.
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Управление капитального строительства Николаевского горсовета в следующем году планирует потратить 19,3 миллиона гривен на установки систем пожарной сигнализации в 13 учебных учреждениях.
Об этом рассказал заместитель городского головы Юрий Степанец на заседании депутатской комиссии по вопросам гласности и законности, пишут НикВести.
До конца 2021 года УКС планирует завершить работы на следующих объектах:
В 2022 году на подобные виды работ планируют потратить 19 миллионов 383 тысячи гривен: в школах №№ 19 (1,2 миллиона гривен), 11 (1,5 миллиона), 20 (1,6 миллиона), 22 (1,3 миллиона), 28 (1,4 миллиона), 40 (1,7 миллиона), 42 (1,5 миллиона), 51 (1,5 миллиона), 57 (1,6 миллиона), гимназия № 4 (1,9 миллиона), детсады №№ 95 (1,6 миллиона), 52 (1,3 миллиона), 141 (736 тысяч гривен).
Ранее в мэрии сообщили, что для того, чтобы полностью исправить недочеты системы пожарной безопасности в учреждениях образования Николаева потребуется несколько лет.
Напомним, что всего для устранения всех нарушений, связанных с пожарной системой, во всех учебных заведениях Николаевского горсовета нужно 244 миллиона 299 тысяч 880 гривен.