Управление капитального строительства Николаевского горсовета в следующем году планирует потратить 19,3 миллиона гривен на установки систем пожарной сигнализации в 13 учебных учреждениях.

Об этом рассказал заместитель городского головы Юрий Степанец на заседании депутатской комиссии по вопросам гласности и законности, пишут НикВести.

До конца 2021 года УКС планирует завершить работы на следующих объектах:

школа № 48 (сделана корректировка проектно-сметной документации);

школа № 34 (начаты строительно-монтажные работы);

школа № 54 (проект находится на экспертизе);

гимназия № 2 (изготавливается проект);

школа № 7 (начаты строительно-монтажные работы);

школа № 15 (сделан проект, в планах проведение строительно-монтажных работ);

школа № 61 (сделан проект, в планах проведение строительно-монтажных работ).

В 2022 году на подобные виды работ планируют потратить 19 миллионов 383 тысячи гривен: в школах №№ 19 (1,2 миллиона гривен), 11 (1,5 миллиона), 20 (1,6 миллиона), 22 (1,3 миллиона), 28 (1,4 миллиона), 40 (1,7 миллиона), 42 (1,5 миллиона), 51 (1,5 миллиона), 57 (1,6 миллиона), гимназия № 4 (1,9 миллиона), детсады №№ 95 (1,6 миллиона), 52 (1,3 миллиона), 141 (736 тысяч гривен).

Ранее в мэрии сообщили, что для того, чтобы полностью исправить недочеты системы пожарной безопасности в учреждениях образования Николаева потребуется несколько лет.

Напомним, что всего для устранения всех нарушений, связанных с пожарной системой, во всех учебных заведениях Николаевского горсовета нужно 244 миллиона 299 тысяч 880 гривен.