В помощь КНП «Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр» для лечения пациентов, больных COVID-19, дополнительно направят 29 медработников из областных больниц.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров.

Решение о привлечении врачей было принято на совещании в облгосадминистрации 4 ноября.

— Мы с начальником управления здравоохранения Николаевской ОГА Максимом Безносенко в откровенном разговоре с главными врачами областных лечебных заведений попросили коллег найти такие возможности, — отметил Юрий Гранатуров.

По его словам, первыми на обращение отреагировали работники Николаевской областной клинической больницы.

— Они прониклись важностью, когда в трудный час нужно не выяснять отношения, а работать ради жизни людей. И хотя на счету каждый работник больницы все же 19 специалистов, в составе которых врачи, медицинские сестры, санитары готовы организовать работу пульмонологического центра, сделать все от них зависящее, — сказал Юрий Гранатуров.

Юрий Гранатуров рассказал, что также откликнулся коллектив Николаевского областного центра медицинской реабилитации и спортивной медицины. От них прибудут пять медицинских работников.

— Еще присоединилась онкология — тоже пять медицинских работников. Уверены в том, что и другие областные лечебные учреждения сделают то же самое согласно мощностям каждой больницы. Спасибо всему медицинскому сообществу за неравнодушие, — отметил Юрий Гранатуров.

Отметим, в КНП «Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр» развернуто 280 коек для лечения больных коронавирусом. Сегодня там лечатся 148 пациентов, центр загружен на 52,9%.

Как сообщалось, николаевскую «инфекционку» посетит заместитель министра здравоохранения Виктора Ляшко, чтобы рассмотреть информацию о штурме заведения гражданами с требованием предоставить кислород больной родственнице.