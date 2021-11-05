Сотрудника полиции, применившему чрезмерную силу к противнику вакцинации на митинге в Запорожье 3 октября, временно отстранили от работы.
Об этом информирует «Радио Свобода», ссылаясь на слова замглавы МВД Евгения Енина.
Помощник Дениса Монастырского таким образом отреагировал на слова нардепа от «СН» Романа Сохи.
— Полиция жестоко избила людей, избила так, что одного человека возвращали к жизни в течение 15 минут, — возмутился депутат.
Парламентарий попросил расследовать этот случай, и призвал остальных украинцев не пренебрегать вакцинацией.
Напомним, посольство США в Украине связывает митинги «антивакциваторов», которые выступают против вакцинации от COVID, с российской дезинформацией.
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Сотрудника полиции, применившему чрезмерную силу к противнику вакцинации на митинге в Запорожье 3 октября, временно отстранили от работы.
Об этом информирует «Радио Свобода», ссылаясь на слова замглавы МВД Евгения Енина.
Помощник Дениса Монастырского таким образом отреагировал на слова нардепа от «СН» Романа Сохи.
— Полиция жестоко избила людей, избила так, что одного человека возвращали к жизни в течение 15 минут, — возмутился депутат.
Парламентарий попросил расследовать этот случай, и призвал остальных украинцев не пренебрегать вакцинацией.
Напомним, посольство США в Украине связывает митинги «антивакциваторов», которые выступают против вакцинации от COVID, с российской дезинформацией.