Сотрудника полиции, применившему чрезмерную силу к противнику вакцинации на митинге в Запорожье 3 октября, временно отстранили от работы.

Об этом информирует «Радио Свобода», ссылаясь на слова замглавы МВД Евгения Енина.

Помощник Дениса Монастырского таким образом отреагировал на слова нардепа от «СН» Романа Сохи.

— Полиция жестоко избила людей, избила так, что одного человека возвращали к жизни в течение 15 минут, — возмутился депутат.

Парламентарий попросил расследовать этот случай, и призвал остальных украинцев не пренебрегать вакцинацией.

Напомним, посольство США в Украине связывает митинги «антивакциваторов», которые выступают против вакцинации от COVID, с российской дезинформацией.