В супермаркете «Сильпо», расположенном в ТРЦ «Сити-Центр» в Николаеве, продается красная икра из глубокой заморозки с просроченным сроком хранения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов.
Он отмечает, что икра после разморозки должна храниться не более суток. «Сильпо» указал срок хранения размороженной икры — 5 суток.
— Эта икра из глубокой заморозки, вы ее сами можете купить и дома разморозить, а самое главное в ней нет консервантов. Словом, отличный продукт, но «Сильпо» решил продавать размороженную икру 5 дней. Продавец на видео говорит уже о 10 днях, но это её ошибка, потому начала торговать просроченным товаром, — сказал Максим Несмиянов.
Для справки о товарах после вскрытия:
— Продукт надеюсь не стал опасным, но качественные характеристики товара низкие, потому будьте внимательны и осторожны, — добавил Максим Несмиянов.
Напомним, ранее на территории рынка «Колос» в Ингульском районе Николаева проверили вероятно нелегальный колбасный цех. Люди жаловались, что продукты хранятся в ненадлежащих условиях. В свою очередь Максим Несмиянов обратился в Госпродпотребслужбу Николаевской области.
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В супермаркете «Сильпо», расположенном в ТРЦ «Сити-Центр» в Николаеве, продается красная икра из глубокой заморозки с просроченным сроком хранения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов.
Он отмечает, что икра после разморозки должна храниться не более суток. «Сильпо» указал срок хранения размороженной икры — 5 суток.
— Эта икра из глубокой заморозки, вы ее сами можете купить и дома разморозить, а самое главное в ней нет консервантов. Словом, отличный продукт, но «Сильпо» решил продавать размороженную икру 5 дней. Продавец на видео говорит уже о 10 днях, но это её ошибка, потому начала торговать просроченным товаром, — сказал Максим Несмиянов.
Для справки о товарах после вскрытия:
— Продукт надеюсь не стал опасным, но качественные характеристики товара низкие, потому будьте внимательны и осторожны, — добавил Максим Несмиянов.
Напомним, ранее на территории рынка «Колос» в Ингульском районе Николаева проверили вероятно нелегальный колбасный цех. Люди жаловались, что продукты хранятся в ненадлежащих условиях. В свою очередь Максим Несмиянов обратился в Госпродпотребслужбу Николаевской области.