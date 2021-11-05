В супермаркете «Сильпо», расположенном в ТРЦ «Сити-Центр» в Николаеве, продается красная икра из глубокой заморозки с просроченным сроком хранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов.

Он отмечает, что икра после разморозки должна храниться не более суток. «Сильпо» указал срок хранения размороженной икры — 5 суток.

— Эта икра из глубокой заморозки, вы ее сами можете купить и дома разморозить, а самое главное в ней нет консервантов. Словом, отличный продукт, но «Сильпо» решил продавать размороженную икру 5 дней. Продавец на видео говорит уже о 10 днях, но это её ошибка, потому начала торговать просроченным товаром, — сказал Максим Несмиянов.

Для справки о товарах после вскрытия:

Обычный пакетированный сок хранится 24 часа;

Майонез в среднем от 7 до 14 дней;

Размороженная рыба, мясо и т.д — 48 часов;

Молочные продукты до 24 часов;

Кусочек отрезанного сыра от 5 дней до 1 месяца (зависит от сыра).

Икра в банке с консервантами от 24 до 48 часов;

— Продукт надеюсь не стал опасным, но качественные характеристики товара низкие, потому будьте внимательны и осторожны, — добавил Максим Несмиянов.

Напомним, ранее на территории рынка «Колос» в Ингульском районе Николаева проверили вероятно нелегальный колбасный цех. Люди жаловались, что продукты хранятся в ненадлежащих условиях. В свою очередь Максим Несмиянов обратился в Госпродпотребслужбу Николаевской области.



