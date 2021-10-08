На территории рынка «Колос» в Ингульском районе Николаева проверили вероятно нелегальный колбасный цех.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

О сомнительном производстве директору Союза потребителей Украины Максиму Несмиянову сообщили через соцсети. Люди жаловались, что продукты хранятся в ненадлежащих условиях. В свою очередь Максим Несмиянов обратился в Госпродпотребслужбу Николаевской области.

— Находясь на рынке «Колос», зашел в помещение, обнаружил там какие-то цеха по производству колбасы. Названия различные: «Киевская» колбаса, «Московская». У меня возникли подозрения, насколько легальный этот цех, с этой целью я написал заявление в Госпродпотребслужбу, чтобы они провели внеплановую проверку, — рассказал Максим Несмиянов.

Вместе со специалистами отдела контроля он отправился на повторную инспекцию. Цех расположился в подвальном помещении «Колоса», где колбасные изделия и хранят, и готовят к реализации. Для этого владельцы запаслись этикетками с популярными наименованиями продукции. Здесь обнаружили большой выбор полуфабрикатов, мяса, сосисок и колбас. Цена последних колеблется от 100 до почти 400 гривен за килограмм.

С подвала на склад товар перевозят на тачке в открытых ящиках. На складе ящик с мясом сваливают прямо на землю.

— Происхождение товара подтвердить не смогут, маркировка без даты, у них огромнейший холодильник колбасы без даты производства, — комментирует Максим Несмиянов.

Владельцы отказались полностью показать помещение, где производят продукцию, и закрыли двери. Это расценивается как недопуск в цех, в этом случае разбираться в ситуации должны уже с полицией.

Максим Несмеянов планирует закончить начатое и выяснить, действительно ли данный цех работает легально. Он призвал горожан не молчать о случаях реализации сомнительной продукции и обращаться с письменным обращением в Госпотребслужбу.

Напомним, в мае директор Союза потребителей Украины наведался на кухню одной из николаевских школ и детского сада. Он обнаружил гнилую свеклу, проросший картофель, квашенные огурцы с переклеенным сроком годности.