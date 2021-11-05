На Николаевщине пограничники и полиция разоблачили двух злоумышленников, которые проводили незаконные раскопки в Национальном историко-археологическом заповеднике «Ольвия».

Об этом информирует пресс-служба Одесского пограничного отряда.

Двух нарушителей поймали на горячем в районе села Парутино Очаковского района. Мужчины разыскивали предметы, имеющие культурную и историческую ценность. У них обнаружили орудия для поиска металлических изделий и обломки керамических изделий, возможно, древнегреческих амфор.

В Нацполицию направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 298 «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия».

Напомним, свежие несанкционированные разрытия на территории «Ольвии» также фиксировали в конце сентября.