Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения так называемой «ковидной амнистии».
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами, пишет УНИАН.
— Мы отрабатываем сейчас возможность такой «ковидной амнистии», скажем. В частности, если человек купил сертификат и сейчас видит, что происходит, и не может сделать прививку. Нам нужно это убрать. Мы работаем над этой моделью, как это сделать, — сказал Виктор Ляшко.
Ранее сообщалось, что в Измаиле (Одесская область) женщину больную коронавирусом перевели в тяжелом состоянии в реанимацию. При этом она имела COVID-сертификат вакцинации, но прививки не делала.
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Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения так называемой «ковидной амнистии».
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами, пишет УНИАН.
— Мы отрабатываем сейчас возможность такой «ковидной амнистии», скажем. В частности, если человек купил сертификат и сейчас видит, что происходит, и не может сделать прививку. Нам нужно это убрать. Мы работаем над этой моделью, как это сделать, — сказал Виктор Ляшко.
Ранее сообщалось, что в Измаиле (Одесская область) женщину больную коронавирусом перевели в тяжелом состоянии в реанимацию. При этом она имела COVID-сертификат вакцинации, но прививки не делала.