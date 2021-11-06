Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения так называемой «ковидной амнистии».

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами, пишет УНИАН.

— Мы отрабатываем сейчас возможность такой «ковидной амнистии», скажем. В частности, если человек купил сертификат и сейчас видит, что происходит, и не может сделать прививку. Нам нужно это убрать. Мы работаем над этой моделью, как это сделать, — сказал Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Измаиле (Одесская область) женщину больную коронавирусом перевели в тяжелом состоянии в реанимацию. При этом она имела COVID-сертификат вакцинации, но прививки не делала.