Вертолет Ingenuity совершит 15-й полет над поверхностью Марса сегодня, в субботу, 6 ноября.

Об этом сообщает NASA.

— 15-й полет — начало нашего пути обратно к области братьев Райт. Запуск планируется не ранее субботы, 6 ноября в 9:22 по Тихоокеанскому времени (22:22 по киевскому времени), — говорят в NASA.

Согласно плану NASA, вертолет преодолеет 406 м за 130 сек полета при скорости 5 м/с. Ingenuity сделает изображения Марса в высоком разрешении с помощью 13-мегапиксельной камеры и передаст их на Землю. Высота полёта над поверхностью составит около 12 м.

Отмечается, что возвращение к области братьев Райт займет от 4 до 7 полётов. Сначала вертолет будет двигаться на Север, а затем повернёт на Запад к кратеру Езеро.

Полет над поверхностью Марса будет вторым в условиях низкой плотности воздуха, характерной для летнего сезона на Марсе.

При такой плотности требуется скорость не менее 2700 вращений лопастей в минуту. Перед предыдущим, 14-м полетом, в NASA протестировали развитие скорости вращения лопастей в 2800 вращений в минуту. В конце эксперимента было выявлено, что увеличенная скорость вращений не вызывает негативно влияющих на аппарат вибраций, и все подсистемы работают штатно.

Напомним, что беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе в апреле этого года. Летательный аппарат совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты.