В Министерстве здравоохранения готовы простить украинцев, которые приобрели липовое подтверждение вакцинации, и дать им возможность привиться по-настоящему. Новую программу назвали «ковидной амнистией».

Об этом журналистам рассказал министр Виктор Ляшко.

По мнению главы Минздрава, людей, которые ошиблись и все-таки заплатили за фейковый COVID-сертификат, нельзя оставлять без настоящей вакцины.

— Мы отрабатываем сейчас возможность так называемой ковидной амнистии. Если человек купил сертификат, приходит к врачу, тот смотрит в ЭСОЗ и видит, что не может привиться. Нам нужно это убрать, мы работаем над этой моделью, как это сделать, — объяснил руководитель ведомства.

Ляшко добавил, что пациентов, которые попали в больницу с ковидом, будут проверять на фальшивые сертификаты. Министр считает, что когда человек тяжело болеет, ему нет смысла скрывать факт обмана.

Напомним, по данным на конец октября полиция открыла почти 800 уголовных производств за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса.