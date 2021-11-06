По состоянию на 6 ноября в Николаевской области выявлено 715 новых зараженных ковидом.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 90 251 (+715) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 55541(+355);

Первомайск — 4815 (+38);

Южноукраинск — 2548 (+8);

Вознесенск — 2164 (+21) ;

; Очаков — 1539 (+1) .

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за минувшие сутки зарегистрировано 292 случая COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2688 (+9) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 39 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 479, всего — 77 540. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2480, в сутки — 36.

Напомним, еще один антирекорд: в Украине за сутки от COVID-19 скончались почти 800 человек.