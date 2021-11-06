По данным на 6 ноября в Украине коронавирус диагностировали у 25 063 человек, тяжелое протекание заболевания не перенесли 793 инфицированных.

Данные публикует Минздрав.

За сутки госпитализировали 5057 человек, выписали — 11 817 пациентов

Больше всего новых случаев в Киеве (1442), Днепропетровской (2616), Львовской (1465), Харьковской (1535), Одесской (2177) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 058 014 человек, выздоровели — 2 504 236, летальных исходов — 71 635.

Напомним, днем ранее было почти на сотню меньше смертей от коронавируса.