На открытой горной местности в Прикарпатье заблудился 12-летний мальчик, за несколько часов его смогли разыскать спасатели благодаря четким указаниям со стороны ребенка.

Об этом информирует BBC.Украина.

Во время всхождения на гору Хомяк он зашел слишком далеко от родных и не смог найти дорогу обратно. Сначала семья из Мариуполя искала мальчика своими силами, а потом обратилась к спасателям, которые начали искать по двум направлениям: вдоль маршрута на гору и неподалеку от соседнего ручья.

Через несколько часов ребенок через экстренный вызов попал к спасателям и сказал, что возле него протекает вода и сообщил приблизительные координаты.

При помощи мелких деталей и спокойного разговора его отыскала поисковая команда.

Ранее сообщалось, в Карпатах нашли ребенка, который накануне потерялся в горах.