В субботу, 6 ноября, на улице Колодезной прошел рейд представителей местной власти. Именно по этой улице расположен рынок, который пользуется популярностью среди горожан в выходные.
Об инспекции отчитались на сайте мэрии.
Сотрудников администрации Центрального района сопровождали полицейские. Карантинные патрули смотрели, насколько торговцы придерживаются условий, которые действуют в красной зоне, и есть ли у них вакцинация.
С местными провели разъяснительную беседу и предупредили о наказании за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Как сообщалось, за прошедшие сутки рабочие группы из полицейских и сотрудников Госпропотребслужбы провели 425 проверок объектов в Николаевской области на соответствие ограничениями «красной» зоны.
|
Жду действий от нардепа ПасечногоОлег Мудрак
|
Зе-пустышки: как легко навешать лапши на уши николаевцам на ₴4,7 миллиардаАртем Ильюк
|
Країна мрійСтанислав Мартиросов
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
В субботу, 6 ноября, на улице Колодезной прошел рейд представителей местной власти. Именно по этой улице расположен рынок, который пользуется популярностью среди горожан в выходные.
Об инспекции отчитались на сайте мэрии.
Сотрудников администрации Центрального района сопровождали полицейские. Карантинные патрули смотрели, насколько торговцы придерживаются условий, которые действуют в красной зоне, и есть ли у них вакцинация.
С местными провели разъяснительную беседу и предупредили о наказании за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Как сообщалось, за прошедшие сутки рабочие группы из полицейских и сотрудников Госпропотребслужбы провели 425 проверок объектов в Николаевской области на соответствие ограничениями «красной» зоны.