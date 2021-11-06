В субботу, 6 ноября, на улице Колодезной прошел рейд представителей местной власти. Именно по этой улице расположен рынок, который пользуется популярностью среди горожан в выходные.

Об инспекции отчитались на сайте мэрии.

Сотрудников администрации Центрального района сопровождали полицейские. Карантинные патрули смотрели, насколько торговцы придерживаются условий, которые действуют в красной зоне, и есть ли у них вакцинация.

С местными провели разъяснительную беседу и предупредили о наказании за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщалось, за прошедшие сутки рабочие группы из полицейских и сотрудников Госпропотребслужбы провели 425 проверок объектов в Николаевской области на соответствие ограничениями «красной» зоны.