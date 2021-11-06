За прошедшие сутки рабочие группы из полицейских и сотрудников Госпропотребслужбы провели 425 проверок объектов в Николаевской области на соответствие ограничениями «красной» зоны.

О масштабах проделанной работы отчитались в ОГА.

В общей сложности, карантинные патрули осмотрели 234 магазина, 128 заведений общепита, 3 рынка, 3 детсада, 2 ТРЦ, 35 аптек, 16 салонов красоты, по кинотеатру и отелю.

По итогам инспекции оказалось, что 26 заведений работали с нарушениями, на них составили 13 административных протоколов и направили 16 предписаний.

Напомним, в Николаевской области создадут дополнительные мобильные бригады для проверки соблюдения правил «красной» зоны карантина.