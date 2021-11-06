|Скорость ветра:
|4.4 м/с
|Восход солнца:
|06:41
|Заход солнца:
|16:29
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:56
|Заход солнца:
|16:26
|Температура завтра:
|+11 C°
За прошедшие сутки рабочие группы из полицейских и сотрудников Госпропотребслужбы провели 425 проверок объектов в Николаевской области на соответствие ограничениями «красной» зоны.
О масштабах проделанной работы отчитались в ОГА.
В общей сложности, карантинные патрули осмотрели 234 магазина, 128 заведений общепита, 3 рынка, 3 детсада, 2 ТРЦ, 35 аптек, 16 салонов красоты, по кинотеатру и отелю.
По итогам инспекции оказалось, что 26 заведений работали с нарушениями, на них составили 13 административных протоколов и направили 16 предписаний.
Напомним, в Николаевской области создадут дополнительные мобильные бригады для проверки соблюдения правил «красной» зоны карантина.
|
Жду действий от нардепа ПасечногоОлег Мудрак
|
Зе-пустышки: как легко навешать лапши на уши николаевцам на ₴4,7 миллиардаАртем Ильюк
|
Країна мрійСтанислав Мартиросов
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
За прошедшие сутки рабочие группы из полицейских и сотрудников Госпропотребслужбы провели 425 проверок объектов в Николаевской области на соответствие ограничениями «красной» зоны.
О масштабах проделанной работы отчитались в ОГА.
В общей сложности, карантинные патрули осмотрели 234 магазина, 128 заведений общепита, 3 рынка, 3 детсада, 2 ТРЦ, 35 аптек, 16 салонов красоты, по кинотеатру и отелю.
По итогам инспекции оказалось, что 26 заведений работали с нарушениями, на них составили 13 административных протоколов и направили 16 предписаний.
Напомним, в Николаевской области создадут дополнительные мобильные бригады для проверки соблюдения правил «красной» зоны карантина.