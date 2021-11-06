Согласно новому решению правительства, международный сертификат будет считаться действительным с момента прививки 105 дней. Прежний срок урезали на 75 дней.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Внутренний сертификат трогать не стали, как и прежде, им разрешено пользоваться в течении полугода.

Кабмин также дополнил, что за календарный год нельзя получить больше двух подтверждений о вакцинации. Нормы действия сертификатов содержатся в Порядке формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, отрицательный результат тестирования или выздоровления лица от указанной болезни.

Напомним, в Министерстве здравоохранения готовы простить украинцев, которые приобрели липовое подтверждение вакцинации, и дать им возможность привиться по-настоящему.