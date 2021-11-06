Украинцы до сих пор не потеряли доверие к армии, на нее полагаются до 29% граждан, а вот институциями-антилидерами по доверию оказались Антикоррупционный суд (-67%) и парламент (-75%).

Социологическое исследование про социально-политические настроения населения Украины в октябре 2021 проводил Украинский институт будущего.

Украинцы также склонны доверять СМИ и Патрульной полиции, позитивный баланс сохранил и ОПУ с партией Слуга народа.

А вот с категорическим недоверием граждане относятся к судам, как институции в целом (61% не верит в них вовсе), всем антикоррупционным органам и СНБО.

Как сообщалось, в Николаеве 6% жителей до сих пор считают, что живут в городе корабелов, 82% николаевцев с ними не согласны. При этом 38% горожан считают, что у Николаева, как у города именно корабелов, есть будущее — 40% не разделяют это мнение.