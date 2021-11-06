Комитет профсоюза работников сферы образования направил письмо в правительство, в котором попросил не спешить с отстранением от работы педагогов, промедливших с вакцинацией.

Об этом сообщается на сайте организации.

ЦК профсоюза отмечает, что отстранение невакцинированных педагогов может привести к коллапсу образовательной системы.

— Отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь за собой непредвиденные ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для протекания образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, предотвращению замены отсутствующих педагогов и т.д. Учитывая нормы статьи 5 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», по которым граждане обязаны заботиться о своем здоровье, не вредить здоровью других граждан, участвовать в проведении противоэпидемических мероприятиях, делать прививки в предусмотренных законодательством случаях и с целью соблюдения норм статьи 32 КЗоТ Украины об уведомлении работников об изменении существенных условий труда не позднее двух месяцев, Профсоюз работников образования и науки Украины видит необходимым срочное внесение изменений в приказ Минздрава Украины № 2153 и в пункт 41-6 постановления Кабинета Министров Украины № 1236 о переносе сроков их реализации не раньше 8 декабря, — из обращения.

Напомним, педиатр Евгений Комаровский записал обращение к украинцам и попросил невакцинированных поставить себе прививку, чтобы не ставить под угрозу жизни остальных.