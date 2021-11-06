В Иране 27-летний мужчина и его 33-летняя любовница были приговорены к смертной казни за супружескую измену.
Об этом передает Le Figaro.
В начале года обманутая женщина представила полиции видеозаписи выходок своего мужа и его любовницы, прежде чем простить их. Но отец потребовал смертной казни для зятя и его женщины. Верховный суд Ирана оставил приговор в силе, «основываясь на видеозаписях и их признаниях».
В Иране супружеская измена карается побиванием камнями в соответствии со статьей 104 Уголовного кодекса, которая, однако, оставляет за судьей право выбора повешения, а не побивания камнями. Если семья потерпевшей помилует преступника, приговоренного к смертной казни, приговор не приводится в исполнение.
Напомним, в Иране 12 декабря 2020 года казнили журналиста Рухолла Зама, который освещал в интернете протесты в стране 2017 года.
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В Иране 27-летний мужчина и его 33-летняя любовница были приговорены к смертной казни за супружескую измену.
Об этом передает Le Figaro.
В начале года обманутая женщина представила полиции видеозаписи выходок своего мужа и его любовницы, прежде чем простить их. Но отец потребовал смертной казни для зятя и его женщины. Верховный суд Ирана оставил приговор в силе, «основываясь на видеозаписях и их признаниях».
В Иране супружеская измена карается побиванием камнями в соответствии со статьей 104 Уголовного кодекса, которая, однако, оставляет за судьей право выбора повешения, а не побивания камнями. Если семья потерпевшей помилует преступника, приговоренного к смертной казни, приговор не приводится в исполнение.
Напомним, в Иране 12 декабря 2020 года казнили журналиста Рухолла Зама, который освещал в интернете протесты в стране 2017 года.