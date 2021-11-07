Столичная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего мужчины, поджегшего дверь офиса обмудсмена по правам человека Людмилы Денисовой.

Об этом информирует «Интерфакс-Украина».

Уроженец Херсона 26 августаметнул коктейль Молотова в дверь здания, где расположен офис Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека. Также он осуществил поджог входа в Касационный уголовный суд Верховного суда. До места преступлений злоумышленник добирался на моноколесе, тщательно продумав маршрут и время.

— Мотивом указанных преступлений послужило его недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем, — разъяснили в прокуратуре.

По итогам следствия херсонцу выдвинули обвинение по статье об умышленном повреждении чужого имущества метожом поджога. Наказание по ней достигает десяти лет заключения.

На злоумышленника также подали гражданские иски на возмещение 100 тысяч гривен имущественного ущерба. Судебно-психиатрическая экспертиза сделала заключение, что поджигатель находится в здравом рассудке и способен отвечать за свои поступки.

Напомним, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту поджога дверей офиса омбудсмена Людмилы Денисовой.