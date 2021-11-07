В субботу, 6 ноября, в стране обнаружили более 17 тысяч новых заражений COVID-19, болезнь унесла жизни 449 человек, таким образом с начала пандемии от вируса умерли 72 084 украинца.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения на утро воскресенья, 7 ноября.
За последние сутки в Украине зафиксировано 17 419 новых случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1119, медработников – 195.
Также за день выздоровело 8520 человек, было госпитализировано 5652 больных, умерли 449 зараженных.
За все время пандемии в Украине заболело 3 075 433 человека, количество летальных исходов – 72 084.
Напомним, что Украина продолжает удерживать лидирующие позиции в антирейтинге стран по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Страна оказалась второй в Европе по количеству суточных смертей.
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В субботу, 6 ноября, в стране обнаружили более 17 тысяч новых заражений COVID-19, болезнь унесла жизни 449 человек, таким образом с начала пандемии от вируса умерли 72 084 украинца.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения на утро воскресенья, 7 ноября.
За последние сутки в Украине зафиксировано 17 419 новых случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1119, медработников – 195.
Также за день выздоровело 8520 человек, было госпитализировано 5652 больных, умерли 449 зараженных.
За все время пандемии в Украине заболело 3 075 433 человека, количество летальных исходов – 72 084.
Напомним, что Украина продолжает удерживать лидирующие позиции в антирейтинге стран по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Страна оказалась второй в Европе по количеству суточных смертей.