В субботу, 6 ноября, в стране обнаружили более 17 тысяч новых заражений COVID-19, болезнь унесла жизни 449 человек, таким образом с начала пандемии от вируса умерли 72 084 украинца.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения на утро воскресенья, 7 ноября.

За последние сутки в Украине зафиксировано 17 419 новых случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1119, медработников – 195.

Также за день выздоровело 8520 человек, было госпитализировано 5652 больных, умерли 449 зараженных.

За все время пандемии в Украине заболело 3 075 433 человека, количество летальных исходов – 72 084.

Напомним, что Украина продолжает удерживать лидирующие позиции в антирейтинге стран по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Страна оказалась второй в Европе по количеству суточных смертей.