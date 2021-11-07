Среди новых задержанных в Польше за перевозку нелегальных мигрантов есть один гражданин Украины.
Об этом сообщил спикер полиции Подляского воеводства Томаш Крупа, пишет RMF24.
Спикер сообщил о пяти новых задержаниях лиц, в автомобилях которых обнаружили нелегальных мигрантов - всего 14 человек.
— Аресты произошли во время дорожных проверок в населенных пунктах Щиты-Дзенцолово, Ботьки, Гайновка, Грабувцы у Белостока и в Раковице, – рассказал Томаш Крупа.
Задержанные водители – двое граждан Германии, один гражданин Украины, один – Беларуси и еще один – Швеции. Их задержали по обвинениям в содействии незаконному пересечению границы.
Среди мигрантов, шестеро имеют курдское происхождение, семеро – граждане Сирии, еще один – Ирака.
В целом полиция Подляского воеводства за последние сутки обнаружила и передала пограничникам 41 нелегального мигранта, которым удалось незаметно попасть на территорию Польши.
Напомним, что в Польше задержали гражданина Украины, перевозившего в грузовике нелегальных мигрантов из Ирака.
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Среди новых задержанных в Польше за перевозку нелегальных мигрантов есть один гражданин Украины.
Об этом сообщил спикер полиции Подляского воеводства Томаш Крупа, пишет RMF24.
Спикер сообщил о пяти новых задержаниях лиц, в автомобилях которых обнаружили нелегальных мигрантов - всего 14 человек.
— Аресты произошли во время дорожных проверок в населенных пунктах Щиты-Дзенцолово, Ботьки, Гайновка, Грабувцы у Белостока и в Раковице, – рассказал Томаш Крупа.
Задержанные водители – двое граждан Германии, один гражданин Украины, один – Беларуси и еще один – Швеции. Их задержали по обвинениям в содействии незаконному пересечению границы.
Среди мигрантов, шестеро имеют курдское происхождение, семеро – граждане Сирии, еще один – Ирака.
В целом полиция Подляского воеводства за последние сутки обнаружила и передала пограничникам 41 нелегального мигранта, которым удалось незаметно попасть на территорию Польши.
Напомним, что в Польше задержали гражданина Украины, перевозившего в грузовике нелегальных мигрантов из Ирака.