Среди новых задержанных в Польше за перевозку нелегальных мигрантов есть один гражданин Украины.

Об этом сообщил спикер полиции Подляского воеводства Томаш Крупа, пишет RMF24.

Спикер сообщил о пяти новых задержаниях лиц, в автомобилях которых обнаружили нелегальных мигрантов - всего 14 человек.

— Аресты произошли во время дорожных проверок в населенных пунктах Щиты-Дзенцолово, Ботьки, Гайновка, Грабувцы у Белостока и в Раковице, – рассказал Томаш Крупа.

Задержанные водители – двое граждан Германии, один гражданин Украины, один – Беларуси и еще один – Швеции. Их задержали по обвинениям в содействии незаконному пересечению границы.

Среди мигрантов, шестеро имеют курдское происхождение, семеро – граждане Сирии, еще один – Ирака.

В целом полиция Подляского воеводства за последние сутки обнаружила и передала пограничникам 41 нелегального мигранта, которым удалось незаметно попасть на территорию Польши.

Напомним, что в Польше задержали гражданина Украины, перевозившего в грузовике нелегальных мигрантов из Ирака.