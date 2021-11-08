В США в штате Кентукки полиция спасла 16-летнюю пропавшую девушку после того, как ей удалось с помощью жестов из TikTok сообщить, что ее похитили.

Об этом сообщили правоохранители, пишет hromadske.

В Офисе шерифа округа Лорел рассказали, что кто-то позвонил в службу 911 после того, как увидел девушку на дороге, которая делала руками жесты из TikTok, означающие «насилие дома», «мне нужна помощь» и «насилие в семье».

Позвонивший в экстренную службу остался на линии и проследил за машиной, в которой находилась девушка. Следователи перехватили ее на дороге. Внутри обнаружили несовершеннолетнюю девушку, которую два дня назад родители объявили в розыск.

Она ехала в машине с 61-летним Джеймсом Гербертом Бриком, который отвез жертву через несколько штатов к своим родственникам в Огайо. Но когда те поняли, что девушка несовершеннолетняя и объявлена в розыск, обвиняемый поехал дальше. В дороге угнанная начала пытаться спастись и привлекала внимание автомобилей жестами из TikTok.

Офицеры также нашли на телефоне Брика фото с «изображением несовершеннолетней в сексуальной манере». Мужчину обвинили в незаконном лишении свободы человека, а также в хранении сексуальных материалов с несовершеннолетними.

Отмечается, что это международный универсальный сигнал помощи, который можно подать одной рукой. Для этого сверните ладонь вперед и сожмите большой палец. Затем сожмите над ним другие пальцы.

Как пишет USA Today, жест распространился в социальных сетях, в частности, в TikTok, особенно из-за того, что, согласно исследованиям, пандемия коронавируса и локдауны привели к увеличению случаев домашнего насилия.

Напомним, что социальная сеть TikTok анонсировала новую функцию для помощи пользователям, которые борются с проблемами психического здоровья, в частности, с расстройствами пищевого поведения.