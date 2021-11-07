В Министерстве здравоохранения опровергают появившеюся в соцсетях информацию, что демонстрация COVID-сертификата или справки о вакцинации — это разглашение медицинской тайны.
Заявление опубликовали на официальном сайте Минздрава.
Там говорят, что авторы таких сообщений утверждают: никто не может требовать показать соответствующий документ, поскольку это якобы нарушение прав граждан.
— Некоторые даже спорят с правоохранителями, экипажем транспорта или сотрудниками общественных заведений по поводу требования предъявить документ о вакцинации, – отмечают в Министерстве.
Там разъясняют, что согласно статье 39-1 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.
То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет. Поэтому правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон.
— Отмечаем, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидбезопасности. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках, – добавляют в правительстве.
Стоит отметить, что согласно действующим нормам карантина, в регионах с «красным» уровнем эпидбезопасности работать могут только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19. Соответственно, в таких заведениях проверять ваши COVID-сертификаты могут.
Если посетители таких учреждений отказываются их предоставить, то предприятие имеет право отказать в своих услугах.
Напомним, что полиция открыла почти 800 уголовных производств за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса.
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В Министерстве здравоохранения опровергают появившеюся в соцсетях информацию, что демонстрация COVID-сертификата или справки о вакцинации — это разглашение медицинской тайны.
Заявление опубликовали на официальном сайте Минздрава.
Там говорят, что авторы таких сообщений утверждают: никто не может требовать показать соответствующий документ, поскольку это якобы нарушение прав граждан.
— Некоторые даже спорят с правоохранителями, экипажем транспорта или сотрудниками общественных заведений по поводу требования предъявить документ о вакцинации, – отмечают в Министерстве.
Там разъясняют, что согласно статье 39-1 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.
То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет. Поэтому правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон.
— Отмечаем, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидбезопасности. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках, – добавляют в правительстве.
Стоит отметить, что согласно действующим нормам карантина, в регионах с «красным» уровнем эпидбезопасности работать могут только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19. Соответственно, в таких заведениях проверять ваши COVID-сертификаты могут.
Если посетители таких учреждений отказываются их предоставить, то предприятие имеет право отказать в своих услугах.
Напомним, что полиция открыла почти 800 уголовных производств за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса.