В Министерстве здравоохранения опровергают появившеюся в соцсетях информацию, что демонстрация COVID-сертификата или справки о вакцинации — это разглашение медицинской тайны.

Заявление опубликовали на официальном сайте Минздрава.

Там говорят, что авторы таких сообщений утверждают: никто не может требовать показать соответствующий документ, поскольку это якобы нарушение прав граждан.

— Некоторые даже спорят с правоохранителями, экипажем транспорта или сотрудниками общественных заведений по поводу требования предъявить документ о вакцинации, – отмечают в Министерстве.

Там разъясняют, что согласно статье 39-1 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет. Поэтому правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон.

— Отмечаем, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидбезопасности. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках, – добавляют в правительстве.

Стоит отметить, что согласно действующим нормам карантина, в регионах с «красным» уровнем эпидбезопасности работать могут только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19. Соответственно, в таких заведениях проверять ваши COVID-сертификаты могут.

Если посетители таких учреждений отказываются их предоставить, то предприятие имеет право отказать в своих услугах.

Напомним, что полиция открыла почти 800 уголовных производств за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса.