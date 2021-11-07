В Польше на улицы около 70 городов 6 ноября вышли тысячи людей, протестующих против запрета абортов в стране.
Они почтили память 30-летней беременной Изабеллы, которая умерла в больнице, потому что, несмотря на угрозу ее жизни, врачи ждали, пока умрет плод и якобы не хотели делать аборт, пишет Deutsche Welle.
Наиболее массовая акция прошла в Варшаве, где десятки тысяч людей с фотографиями умершей скандировали «Ни единой больше!» и требовали от власти смягчить законодательство, касающееся сферы абортов. По словам адвоката семьи умершей Йоланты Будзовской, именно строгие ограничения по поводу абортов в Польше стали причиной смерти Изабеллы.
Как пишет hromadske, 1 ноября люди также выходили на протесты в Пщине, Познани, Кракове, Лодзи, Щецине и перед резиденцией Конституционного суда в Варшаве. Люди зажигали свечи в память о погибшей женщине.
— К сожалению, почти в годовщину решения мы дожили до того, что все боялись. Каждая из нас могла быть этой женщиной, – сказала участница протеста в Познани.
Активисты считают гибель 30-летней беременной первой смертью из-за запрета абортов.
Напомним, в Польше некоторые врачи выписывают справки, в которых указывают, что сомневаются в психическом здоровье женщины, чтобы помочь ей сделать аборт.
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В Польше на улицы около 70 городов 6 ноября вышли тысячи людей, протестующих против запрета абортов в стране.
Они почтили память 30-летней беременной Изабеллы, которая умерла в больнице, потому что, несмотря на угрозу ее жизни, врачи ждали, пока умрет плод и якобы не хотели делать аборт, пишет Deutsche Welle.
Наиболее массовая акция прошла в Варшаве, где десятки тысяч людей с фотографиями умершей скандировали «Ни единой больше!» и требовали от власти смягчить законодательство, касающееся сферы абортов. По словам адвоката семьи умершей Йоланты Будзовской, именно строгие ограничения по поводу абортов в Польше стали причиной смерти Изабеллы.
Как пишет hromadske, 1 ноября люди также выходили на протесты в Пщине, Познани, Кракове, Лодзи, Щецине и перед резиденцией Конституционного суда в Варшаве. Люди зажигали свечи в память о погибшей женщине.
— К сожалению, почти в годовщину решения мы дожили до того, что все боялись. Каждая из нас могла быть этой женщиной, – сказала участница протеста в Познани.
Активисты считают гибель 30-летней беременной первой смертью из-за запрета абортов.
Напомним, в Польше некоторые врачи выписывают справки, в которых указывают, что сомневаются в психическом здоровье женщины, чтобы помочь ей сделать аборт.