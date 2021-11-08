Пограничники Подольского отряда остановили на пункте пропуска украинца, пытавшегося въехать на машине, на которую были поддельные документы. Их просто распечатали на цветном принтере.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Мужчину остановили на пункте пропуска «Кучурган» 6 ноября. Во время пограничного контроля у инспектора возникли сомнения в свидетельстве о регистрации польской машины.

Оказалось, что документы, показанные 37-летним гражданином Украины, полностью подделаны. По словам пограничников, бумагу просто распечатали на цветном принтере.

Пограничники обратились в Нацполицию относительно правонарушения, предусмотренного статьей 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков). За использование заведомо поддельного документа предусматривается штраф, арест до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет.

Напомним, что на пограничном переходе в Медике (Львовская область) задержали более сотни граждан Украины и Молдовы с поддельными документами. У них были фальшивые разрешения на работу в Польше.