Платформа BlaBlaCar опубликовала рекламное объявление с картой Украины, на которой не было оккупированного Крыма. Со временем компания извинилась и пообещала провести внутреннее расследование.
На рекламное объявление обратил внимание пользователь Facebook Александр Остапа.
Однако впоследствии в комментариях к постам на своей странице в Facebook компания BlaBlaCar объяснила появление такой карты.
Там заявили, что эта реклама полностью противоречит их позиции и является досадной ошибкой.
— Сейчас мы оперативно проводим внутреннее расследование и выясняем, как это произошло. Извиняемся перед всеми, чьи чувства затронула рекламная кампания, – говорится в сообщении.
В BlaBlaCar добавили, что полностью поддерживают суверенитет Украины и не оказывают услуги в оккупированном Крыму.
Напомним, что официальный YouTube-канал Львовского горсовета опубликовал четыре видеозаписи с картой Украины без Крыма. На следующий день видео удалили, а карту пообещали переделать.
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Платформа BlaBlaCar опубликовала рекламное объявление с картой Украины, на которой не было оккупированного Крыма. Со временем компания извинилась и пообещала провести внутреннее расследование.
На рекламное объявление обратил внимание пользователь Facebook Александр Остапа.
Однако впоследствии в комментариях к постам на своей странице в Facebook компания BlaBlaCar объяснила появление такой карты.
Там заявили, что эта реклама полностью противоречит их позиции и является досадной ошибкой.
— Сейчас мы оперативно проводим внутреннее расследование и выясняем, как это произошло. Извиняемся перед всеми, чьи чувства затронула рекламная кампания, – говорится в сообщении.
В BlaBlaCar добавили, что полностью поддерживают суверенитет Украины и не оказывают услуги в оккупированном Крыму.
Напомним, что официальный YouTube-канал Львовского горсовета опубликовал четыре видеозаписи с картой Украины без Крыма. На следующий день видео удалили, а карту пообещали переделать.