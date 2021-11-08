Платформа BlaBlaCar опубликовала рекламное объявление с картой Украины, на которой не было оккупированного Крыма. Со временем компания извинилась и пообещала провести внутреннее расследование.

На рекламное объявление обратил внимание пользователь Facebook Александр Остапа.

Однако впоследствии в комментариях к постам на своей странице в Facebook компания BlaBlaCar объяснила появление такой карты.

Там заявили, что эта реклама полностью противоречит их позиции и является досадной ошибкой.

— Сейчас мы оперативно проводим внутреннее расследование и выясняем, как это произошло. Извиняемся перед всеми, чьи чувства затронула рекламная кампания, – говорится в сообщении.

В BlaBlaCar добавили, что полностью поддерживают суверенитет Украины и не оказывают услуги в оккупированном Крыму.

Напомним, что официальный YouTube-канал Львовского горсовета опубликовал четыре видеозаписи с картой Украины без Крыма. На следующий день видео удалили, а карту пообещали переделать.