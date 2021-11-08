Украинская греко-католическая церковь в своем Патриаршем соборе в Киеве открыла пункт вакцинации против коронавируса. Ее глава Святослав Шевчук не исключает, что прививки начнут делать и в других соборах УГКЦ.
Об открытии пункта сообщили на сайте Патриаршего собора.
Прививки против коронавируса там будут делать ежедневно с 10:00 до 17:00.
Как рассказал Святослав Шевчук 7 ноября во время богослужения, пункт вакцинации был открыт после просьбы Министерства здравоохранения, передает «Укринформ».
— Сейчас Украина переживает пик пандемии... Есть четыре правила, как можно действительно послужить жизни сегодня. Первое – не бояться принимать вакцины, второе – носить маски, держать социальную дистанцию и мыть руки, – сказал Святослав Шевчук.
Напомним, что по состоянию на 7 ноября на Николаевщине всего вакцинировано 547 963 человека, что составляет 48,9% всех жителей региона.
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Украинская греко-католическая церковь в своем Патриаршем соборе в Киеве открыла пункт вакцинации против коронавируса. Ее глава Святослав Шевчук не исключает, что прививки начнут делать и в других соборах УГКЦ.
Об открытии пункта сообщили на сайте Патриаршего собора.
Прививки против коронавируса там будут делать ежедневно с 10:00 до 17:00.
Как рассказал Святослав Шевчук 7 ноября во время богослужения, пункт вакцинации был открыт после просьбы Министерства здравоохранения, передает «Укринформ».
— Сейчас Украина переживает пик пандемии... Есть четыре правила, как можно действительно послужить жизни сегодня. Первое – не бояться принимать вакцины, второе – носить маски, держать социальную дистанцию и мыть руки, – сказал Святослав Шевчук.
Напомним, что по состоянию на 7 ноября на Николаевщине всего вакцинировано 547 963 человека, что составляет 48,9% всех жителей региона.